The Guardian: Ручной "оппозиционер" России готовит новую революцию в Сирии

Москва платит отрядам одного из лидеров оппозиции, который хочет выгнать Асада и "иностранных захватчиков".

В Сирии Ахмед аль-Авда - уникальный деятель. Бывший командир оппозиционных сил теперь "на зарплате" у российских союзников Башара Асада.

Для одних он предатель, который заключил сделку с режимом, когда его родная провинция Дара отошла под власть Асада два года назад. Для других 38-летний главарь - до сих пор революционер, который теперь обещает восстановить раздробленную оппозицию в Сирии.

"Наше возвращение как одна структура и одна армия защитит всю Сирию", - провозгласил он на похоронах в прошлом месяце с легкой уверенностью того, кто привык к ответственности.

"Мы не остановимся и не сложим оружие, пока не одержим победу. Битва только началась", - цитирует его словам The Guardian.

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Очень своеобразная ситуация сложилась на юге Сирии, где десятилетие назад началась сирийская волна "Арабской весны". На данном этапе гражданской войны Россия играет непростую игру в регионе, пытаясь сохранить лояльность местного населения и при этом жонглировать интересами Дамаска, Тегерана и Израиля, которые между собой конфликтуют. Действующий статус-кво очень хрупкий.

На протяжении последних шести недель по всей провинции Дара, а также соседней провинции Ас-Сувейде, в которой доминируют друзы, вспыхивали спорадические протесты. Люди, рискуя попасть под арест, выражали недовольство экономическим кризисом, который только ухудшается в Сирии. Картинка очень напоминает 2011 год. Демонстранты даже решаются использовать имя сирийского диктатора в своих лозунгах. Танцуя на улицах, они требуют: "Давай, Башар, уходи!", викрикивают "Свободная Сирия" и "Тот, кто заморил голодом свой народ - предатель". Ряд людей арестовали. Однако, до этого времени режим не решился на широкомасштабное подавление протестов.

"Нынешние протесты - это продолжение сирийской революции 2011 года. Но экономический кризис - это дополнительная причина для людей выходить на улицы", - сказал 30-летний участник акций из Ас-Сувейде Аббас Мунеф.

"Проблема та же: режим и его коррупция. Они воровали у государства и отбирали у народа наши же ресурсы 50 лет. С 2011 года цель не изменилась. Свержение режима - это первый шаг к достойному будущему", - добавил он.

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Все больше людей полагаются на Ахмеда Авду в преследовании этого будущего. Дара вернулась под контроль Дамаска в июле 2018 года. С того времени провинция стала местом незнакомого для Сирии эксперимента, списанного из опыта Москвы во время Второй Чеченской войны. В отличие от других оппозиционный провинций, которые режим отвоевал грубой силой, жителей Дары не заставляли сдаться, как, например, людей в провинции Идлиб. Зато Россия заставила Дамаск заключить соглашение о примирении, чтобы использовать бойцов из Дары для наполнения местных сил безопасности. Они вошли в так называемый "Пятый корпус", созданный помогать сирийской армии в войне против "Исламского государства". Сейчас эта сила насчитывает около 30 тысяч бойцов.

Несмотря на это сотрудничество, Пятый корпус не подчиняется министерству обороны Сирии. Эта суннитская сила открыто враждебна к Ирану и "Хезболле", которые выступают союзниками режима. Пятый корпус получает зарплаты от Москвы и должен выполнять российские приказы. После того, как "Исламское государство" было уничтожено на сирийском юге, большинство бойцов корпуса отказались идти воевать в Идлиб против оппозиции. Такую позицию заняло в частности подразделение Авды, которое называется "Восьмая бригада".

"Люди в Даре верят, что Пятый наступательный корупс их защищает от режима и иранских войск. Многих людей арестовали бы, если бы не корпус. Мы бы не протестовали против режима даже небольшими группами, если бы не эти бойцы", - сказал местный активист Ахмад Мухаммад.

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"Солдаты Пятого корпуса до сих пор революционеры. Они примирились, да, но они до сих пор против режима", - добавил он.

Конечно же, Дамаске такая ситуация не нравится. Но сейчас он ничего не может поделать. Помня о потенциальном военное обострение в случае приближения сил Ирана и "Хезболлы" до границы Израиля, Россия защищает автономию юга и останавливает попытки режима подавить там беспорядки.

"Трудно понять, какова конечная цель России, когда речь идет о Пятом корпусе. Интересно, что этих бойцов местные считают настоящей патриотичной антииранской силой, а не перебежчиками", - сказала эксперт Института внешнеполитических исследований Элизабет Цуркова.

Авда прославился своими подходами в духе "реальной политики" еще до образования Пятого корпуса. Будучи одним из лидеров "Сирийской свободной армии" под названием "Шабаб аль-Сунна", в 2015 году он заключил союз с "Аль-Каидой", чтобы изгнать силы режима Асада из родного региона. А потом, Авда нацелил оружие и против джихадистов, вытеснив их из провинции тоже. Для мужчины, который потерял трех братьев на войне против режима Асада, длительный союз с Россией маловероятен.

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В прошлом месяце его речь на похоронах бойцов Пятого корпуса, которые погибли во взрыве самодельной бомбы, заложенной лояльными к Асаду людьми, стала первым четким сигналом, что он не очень лоялен к Москве. Слова Авды против Дамаска и "иностранных захватчиков и боевиков" быстро превратили похороны в крупнейший протест в Сирии за много лет. В нем приняли участие около 5 тысяч человек. По словам аналитика Абдуллы Аль-Джабассини, только в июне в ряды Восьмой бригады вступили по меньшей мере 7 тысяч мужчин. Авда становится все более популярным и влиятельным, создавая угрозу не только для Асада, Ирана и "Хезболлы", но и для России, которая сейчас ему платит.

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