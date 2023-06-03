Китай неоднократно пытался изобразить себя миротворцем, в то же время он поддерживает тесные связи с РФ.

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который в прошлом месяце совершил поездку по европейским столицам с целью содействия мирным переговорам по Украине, заявил, что Пекин рассматривает возможность еще одной "миротворческой миссии", признав, что его поездка может не дать немедленных результатов.

Он считает, что для нахождения точек соприкосновения между воюющими сторонами существуют большие препятствия, сообщает Reuters.

"Мы почувствовали, что существует большая пропасть между позициями обеих сторон... Заставить все стороны сесть за стол переговоров сейчас, как и ранее, очень сложно", - сказал Ли.

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"Китай готов активно рассмотреть вопрос о направлении еще одной делегации в соответствующие страны для участия в диалоге по урегулированию "украинского кризиса", — сказал Ли, не уточнив, в какие именно страны.

На пресс-конференции Ли Хуэй отверг сообщение СМИ о том, что он выступает за прекращение огня, в результате которого его союзник Россия оставит часть Украины, оккупировав ее, и заявил, что Пекин "сделает все", чтобы ослабить напряженность.

В мае Ли совершил 12-дневную поездку по Киеву, Варшаве, Парижу, Берлину, Брюсселю и Москве, что, по словам Китая, было попыткой найти точки соприкосновения для возможного политического урегулирования.

"Риск эскалации российско-украинской войны по-прежнему высок", — сказал Ли, добавив, что все стороны должны принять конкретные меры для "смягчения ситуации" и обеспечения безопасности ядерных объектов.

"Пока это способствует смягчению ситуации, Китай готов на все", — сказал он.

Соединенные Штаты и несколько европейских стран призвали Пекин использовать свое влияние на Россию, чтобы положить конец войне, хотя отказ Пекина осудить Москву за вторжение вызывал подозрения.

"Миротворческая миссия" Китая по войне РФ против Украины

Сспецредставитель по урегулированию российско-украинской войны Ли Хуэй отправился в турне по странам Европы, а 16 мая посетил Украину. По его словам, Пекин готов участвовать в мирном завершении войны в Украине, но на основе "мирного плана", который поддержала Москва.

24 февраля 2023-го Китай представил свой так называемый мирный план, при этом войну в Украине он назвал "украинским кризисом". Опубликованный документ состоит из 12 пунктов, среди них нет "вывода российских войск".

Зеленский назвал этот документ не мирным планом, а просто выражением своего мнения.

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