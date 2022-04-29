Сейчас федеральное правительство страны рассматривается несколько вариантов помощи по безопасности.

Федеральное правительство Германии рассматривает возможность поставки Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000. Изучаются несколько вариантов оборонной помощи.

Об этом сообщает Welt.

По данным издания, Украине могут передать самоходные артиллерийские установки со складов Бундесвера. Вероятно, к этой схеме привлекут Нидерланды и Италию.

"Мы ведем переговоры с разными партнерами с целью предоставления действенной поддержки Украине, в том числе в сфере артиллерии. Есть разные варианты, которые сейчас рассматриваются", - сообщил представитель Минобороны страны.

Как отмечает Welt, на вооружении Германии находится 119 таких гаубиц, однако лишь 40 из них в рабочем состоянии. Военные критически относятся к предоставлению даже однозначного количества гаубиц Украине. Обсуждения продолжаются.

Колебания Германии в помощи Украине: главное

Немецкая компания Rheinmetall Landsysteme обратилась в федеральное правительство с запросом о разрешении на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

21 апреля стало известно, что по указанию Олафа Шольца Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него исчезли танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, поданный Украиной Германии с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.

За отказ поставлять Украине тяжелое вооружение Олафу Шольцу может грозить отставка. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

Вас также могут заинтересовать новости: