НАТО все еще ошибочно считает, что любая война будет короткой, потому что технологическое преимущество Запада позволит ему нанести сокрушительные удары по России.

НАТО в преддверии возможной войны с Россией должно начать реально решать проблемы внутри Альянса, вместо того, чтобы ошибочно надеяться на быструю победу.

Как пишет The Times, часть участников Альянса до сих пор не могут потратить обещанные 2 процента ВВП на оборону, позиция США на фоне возможного президентства Дональда Трампа выглядит нестабильной, при этом в самой Европе некоторые страны, такие как Венгрия и Словакия, демонстрируют пророссийскую политику.

При этом НАТО сейчас явно неспособно помочь Украине в ее противостоянии с Россией, при том что безопасность Альянса в случае проигрыша ВСУ окажется под серьезной угрозой.

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"Альянс на самом деле представляет собой систему комитетов, чьи планы и обещания настолько сильны, насколько сильны его государства-члены. Их худшая привычка - величественные, но пустые заявления и жесты. В то время, когда каждая крупица оборудования и денег должна быть отправлена, например, в Украину, НАТО проводит свои крупнейшие учения со времен холодной войны "Стойкий защитник". Эта выставка предлагает великолепные дни для уважаемых посетителей, но не останавливает российских командиров, наносящих удары по беззащитным украинским городам, таким как Харьков", - пишет издание.

Кроме того, указывает издание, города внутри самого НАТО защищены ненамного лучше.

"Согласно нынешнему мышлению Альянса, только военные объекты заслуживают защиты от воздушных и ракетных атак, и то не многие из них. Эти системы обороны являются дорогостоящими, поэтому страны, которые больше всего в них нуждаются – страны Балтии – меньше всего могут их себе позволить", - пишет The Times.

Кроме того, отмечает издание, командная структура НАТО также представляет собой беспорядок, отражающий политические решения, а не военную логику.

В чем причина такой политики

Как объясняет The Times, этот подход основан на устаревшем мышлении: любая война будет короткой, всего одну-две недели, потому что технологическое преимущество Запада позволит ему нанести сокрушительные удары по России, а страх перед американским ядерным оружием предотвратит ответный удар.

Однако при этом планы Альянса во многом опираются на американскую помощь. Но США уже перебрасывают как высокие технологии, так и тяжелые мощности в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять Китаю.

Как пишет издвние, европейские члены альянса смогут со временем восполнить недостаток американской мощи, однако заменить технологическое и стратегическое лидерство США будет гораздо сложнее.

"НАТО также не в состоянии справиться с другими слабостями. Оборонная промышленность Европы фрагментирована. Военные закупки запорились. Правила гражданской безопасности и охраны окружающей среды препятствуют "военной мобильности": быстрому перемещению войск и техники со всеми вытекающими из этого нарушениями. Россия также использует невоенное оружие, такое как дезинформация, подрывная деятельность, кибератаки, взяточничество и шантаж. Удар по моральному духу страны и лицам, принимающим решения, может выиграть войну еще до ее начала", - подытоживает The Times.

Война НАТО и России - мнения

Подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви заявил, что Россия пойдет на большие риски, если посчитает Запад слабым. В то же время экс-министры обороны Великобритании предупреждают, что власти страны не смогли подготовиться к возможной войне с Россией как к "усилию всей нации".

Ранее издание The Telegraph сообщило, что НАТО неспособно быстро развернуть войска в случае войны с РФ, причинами этого станут бюрократические задержки на границе и материально-технические проблемы.

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