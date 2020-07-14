Atlantic Council: История Донбасса связана с Западом и разрушает миф Путина о "русском мире"

Выдумки российского президента о том, что Донбасс якобы был несправедливо "подарен" Украине, противоречат реальной истории оккупированного региона.

С весны 2014 года президент России Владимир Путин ведет гибридную войну против Украины, чтобы не позволить ей сойти с орбиты Кремля. Эта необычная кампания включает военный, экономический, дипломатический и информационный компоненты.

В основе всего этого лежит российские исторические претензии на значительную часть современной Украины. Путин даже не старается скрыть презрение к украинской государственности. Зато он настаивает, что Украина всегда была частью русского центра. И ее судьба - принадлежать к нему, нравится это украинцам или нет. Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший депутат парламента Литвы и политический аналитик Университета Миколаса Ромериса в Вильнюсе Альвидас Медалинскас.

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На протяжении последних шести лет Путин неоднократно подчеркивал, что оккупированная часть Донбасса на Востоке Украины - это важный элемент русского национального наследия. Во время речи в апреле 2014 года, которая прозвучала после оккупации Крыма и стала сигналом о следующем этапе войны против Украины, российский президент заявил, что Донбасс якобы никогда и не был украинским. И что его почему-то передали УССР в 1920 году.

"Бог знает, почему это сделали", - говорил он.

А недавно, в декабре 2019 года Путин использовал свой ежегодный пресс-марафон, чтобы назвать Донбасс "исконными русскими землями, у которых никогда не было ничего общего с Украиной". Выборочное чтение истории Путина может и служит его политическим целям, но не выдерживает тщательной проверки. На самом деле украинское присутствие на спорном Донбассе длилось много веков. А реальное европейское происхождение региона делает посмешище из попыток Кремля изобразить украинский регион как священную российскую территорию.

Очень упрощенный рассказ Путина скрывает более сложную картинку. Веками Донбасс на Востоке Украины был частью так называемого "Дикого поля" - большой и малонаселенной территории, которая простиралась через украинскую степь и отделяла славянские государства на севере от Крымского ханства и Османской империи на юге.

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В конце 16-го века правители Речи Посполитой признали право украинских казаков селиться на Донбассе. Последующие волны миграции на эту территорию состоялись как результат русско-турецких войн 18-го века. А российская царица Екатерина II предлагала земли, чтобы привлечь поселенцев. Большинство из этих поселенцев были украинцами, однако среди них были также и россияне, румыны, сербы, венгры и немцы, а также этнические греки из Крыма. Это сделало Донбасс одним из самых космополитических уголков Российской империи. Даже сегодня Донбасс остается домом для немалой общины греков, которые живут в близ Мариуполя.

Следующей большой вехой развития Донбасса стала индустриальная революция в 19-м веке. Богатый на минералы регион стал важным европейским узлом, который привлекал оппортунистов и промышленников со всей Европы. Многие усматривали сходство между стремительным развитием Донбасса в этот период и экспансией в западном направлении, которая проходила в это же время в Северной Америке. За это российский писатель Александр Блок называл украинский регион "Новой Америкой".

Много ключевых городов Донбасса обязаны своим существованием международным промышленным экспертам, которые привезли в регион свои технологии. Наиболее известный пример - это Донецк, крупнейший город Донбасса и центр российского оккупационного режима. Основателем Донецка был британский металлургический магнат Джон Хьюз. В 1869 году он основал поселение, которое позже станет Донецком. Изначально же оно называлось Юзовка в честь британца.

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Но Хьюз не был первым британским промышленником, который появился на Донбассе. В 1795 году его соотечественник Чарльз Гаскойн и немец Густав Гартманн открыли две фабрики, которые позже превратились в город Луганск. Он тоже стал "столицей" одной из так называемый "республик" под контролем России. Эти британские и немецкие предприниматели работали в очень космополитической среде, вклад в которую сделиали другие страны Западной Европы, такие как Франция, Италия и Бельгия. Бельгийское присутствие было настолько большим, что Донбасс рассматривали как важный фактор экономики страны. Американские промышленники также работали в Мариуполе.

Бум международной промышленности на Донбассе в 19 веке сильно повлиял на демографию. Однако, имперский перепись за 1897 год показал, что в регионе до сих пор доминируют украинцы. Этот перепись был единственным, который провела российская имперская власть. И его результаты разрывает исторические претензии Путина в клочья.

Согласно данным переписи за 1897 год, в Екатеринославской губернии, которая включала большую часть современного Донбасса включительно с Донецком и Луганском, жило 2,1 миллиона человек. 68,9% из них разговаривали на украинском языке. Лишь 17,3% были этническими русскими. Похожая закономерность наблюдалась и на локальных уровнях. Население Мариупольского района составляло 254 тысячи человек. Из них 50% были украинцами. Россиян было только 35,7 тысяч. Также здесь жило значительное количество немцев, греков, евреев и татар. Несмотря на эти цифры, любые попытки отрицать историческую связь Донбасса с Украиной кажутся нонсенсом.

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Эти факты остаются в основном неизвестными как в Украине так и за ее пределами. Знания о них начали постепенно улучшаться в течение последних лет благодаря восстановлению интереса к истории региона. Однако, космополитическое прошлое Донбасса до сих пор омрачено руссоцентрической выдумкой, которая вписывается в геополитическую повестку дня Кремля.

Украинский и европейский характер Донбасса до появления СССР не вызывает сомнений. Но регион прошел через большие изменения на протяжении десятилетий после Российского переворота. Много украинцев, которые жили в сельской местности, стали жертвами искусственного голода 1930-х годов, организованного Иосифом Сталиным. Голодомор убил миллионы людей и изменил демографию Донбасса. Зато большое количество людей из всех уголков СССР начали приезжать в регион еще в 1920-е, чтобы работать на многочисленных местных заводах и шахтах. Население Донецка, которое в 1926 году составило 106 тысяч человек, к концу 50-х годов возросло до 700 тысяч.

"Советизация" Донбасса закрепилась благодаря последующим волнам сталинских репрессий в 1930-е, жертвами которых непропорционально стали нерусские этнические группы. Поскольку украинцы доминировали на Донбассе, они пострадали больше всего. Местные греческие, немецкие и польские общины тоже были уничтожены. Украинские, греческие, немецкие имена исчезли из Донбасса и были заменены распространенными советскими альтернативами. Эти усилия, нацеленные стереть историю Донбасса, оказались успешными.

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В результате в 1991 году регион стал бастионом русскоязычной Украины с выраженной советской идентичностью, которая отражала разнообразное происхождение населения с родственными связями по всей территории бывшего СССР.

Все это не делает нынешнюю войну на Донбассе неизбежной. Независимая Украина должна тоже признать вину за то, что не смогла разобраться с развитием Донбасса и оставила его на растерзание "Партии Регионов" и других пророссийских политических сил. Однако, без вторжения Кремля вряд ли можно было бы говорить, что политическая лояльность региона к России переросла в вооруженную борьбу.

Российская гибридная война против Украины умело использует демографические трансформации 20-го века, которые превратили этнически разнообразный регион, в котором доминировали украинцы, в русскоязычную часть страны с присущей ностальгией по СССР и лояльными к Кремлю взглядами. Путин использует незнание подлинной истории Донбасса, чтобы называть его частью "русского мира". Но это утверждение игнорирует ключевые аспекты сложного развития региона.

Настоящая же история Донбасса говорит очень четко о его европейских корнях и сильной связи с Западом. Распространение знаний об этих связях может быть шагом в направлении борьбы с манипуляциями Путина, подрыва основы российской гибридной войны и реинтеграции оккупированных территорий в Украину.

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