Они призывают ввести комплексное оружейное эмбарго в отношении всех сторон конфликта.

Организация Amnesty International обвинила "все стороны израильско-палестинского конфликта" в военных преступлениях. В своей заявлении они призвали к прекращению огня из-за беспрецедентного характера угроз для мирного населения сектора Газа.

"Последние две с половиной недели мы наблюдаем, как в Израиле и на оккупированных палестинских территориях происходят ужасные события невероятного масштаба. Более 2 миллионов человек в секторе Газа пытаются выжить в обстановке катастрофического гуманитарного кризиса и беспрецедентного уровня жертв среди мирного населения. В Газе убито более 6546 человек, в Израиле убито не менее 1400 человек, еще тысячи ранены. ХАМАС удерживает в заложниках более 200 человек. Все стороны конфликта продолжают самым серьезным образом нарушать нормы международного гуманитарного права, вплоть до военных преступлений", - заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар.

Вот список их призывов:

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"Прекратить незаконные нападения, включая нападения неизбирательного характера, прямые нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, а также нападения, во время которых не придерживаются принципа пропорциональности.

Израиль должен немедленно разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи мирным жителям оккупированного сектора Газа, снять 16-летнюю незаконную блокаду Газы и немедленно допустить представителей независимой комиссии по расследованию событий на оккупированной палестинской территории.

Международное сообщество должно ввести комплексное оружейное эмбарго в отношении всех сторон конфликта, учитывая серьезность совершенных нарушений, которые можно расценивать как преступления в рамках международного права.

Международный уголовный суд должен продолжить расследование ситуации в Палестине и получить полную поддержку и все необходимые ресурсы.

ХАМАС и все другие вооруженные группировки должны безоговорочно и немедленно отпустить всех гражданских заложников и обеспечить всем удерживаемым лицам гуманное обращение, включая медицинскую помощь.

Израиль должен отпустить всех произвольно удерживаемых палестинцев.

Должны быть устранены первопричины конфликта, включая демонтаж израильской системы апартеида в отношении всех палестинцев".

Реакция Израиля на эти заявления

Представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят заявила, что Amnesty International является антисемитской организацией, которая предвзято относится к Израилю.

"Молчание организации после зверств, совершенных террористами ХАМАС 7 октября, когда было убито более 1400 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей, и более 220 человек было похищено в сектор Газа, лишь демонстрирует, что Amnesty International является пропагандистской организацией, работающей на террористов ХАМАС", - сказала она в интервью POLITICO.

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