По мнению Владимира Зеленского, такое "очень красноречивое молчание указывает на манипулятивную избирательность этой организации".

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Amnesty International в отсутствии реакции на действия российских военных на Запорожской АЭС.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

"К сожалению, имеем значительное обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС. Российские террористы стали первыми в мире, кто использует для террора атомную станцию. Самую большую в Европе! Будем обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях для России за создание такой глобальной угрозы", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что несмотря на российские обстрелы атомной станции, которые являются одним из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека, "почему-то нет отчета и даже простого сообщения от Amnesty International об этом".

"Очень красноречивое молчание, которое еще раз указывает на манипулятивную избирательность этой организации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. По состоянию на утро субботы, 6 августа, атомная станция работала с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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