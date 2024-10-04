По словам политика, уже слишком поздно существенно сдерживать ядерные амбиции Тегерана.

Израиль может нанести "символическую" атаку на ядерные объекты Ирана. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, сообщает The Guardian.

Политик также прогнозирует, что Израиль, вероятно, нанесет широкомасштабный авиаудар по нефтяной промышленности Ирана. При этом Барак не имеет никаких сомнений в ответе Израиля на недавнее ракетное нападение Тегерана:

"Израиль имеет насущную потребность, даже императив, ответить. Я думаю, что ни одно суверенное государство на Земле не могло бы не ответить. ... Это может быть массовая атака, и впоследствии она может повториться".

Барак считает, что массированный военный ответ Израиля на атаку Ирана теперь неизбежен и оправдан, в то же время начало региональной войны можно было бы предотвратить гораздо раньше, если бы действующий премьер-министр Беньямин Нетаньяху был открыт для плана сплочения арабов, который предлагали США.

"Я думаю, что сильный ответ неизбежен. Это не значит, что год назад на небесах было написано, что это произойдет. Вероятно, было несколько возможностей ограничить этот конфликт, прежде чем он превратился во что-то вроде полномасштабного столкновения на Ближнем Востоке. По причинам, которые невозможно объяснить никакой стратегической идеей, Нетаньяху отверг любое обсуждение", - резюмировал Барак.

Ядерное оружие Ирана - последние новости

До апреля Иран может произвести 10 ядерных боеголовок. Об этом пишет The Times со ссылкой на бывшего заместителя директора МАГАТЭ Олли Хейнонена, который неоднократно посещал ядерные объекты Ирана.

По его данным, ракеты, выпущенные по Израилю в ночь на вторник, могут быть использованы как носители для таких боеголовок.

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