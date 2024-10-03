Впрочем, эксперты не верят, что Тегеран пустит это оружие в ход.

Иран уже к апрелю следующего года может иметь в своем распоряжении около 10 ядерных боеголовок. Об этом пишет The Times со ссылкой на эксперта, который неоднократно посещал ядерные объекты Ирана.

Бывший заместитель директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейнонен, который в прошлом руководил мониторингом ядерной программы Ирана, заявил, что иранский режим может быть всего в шести месяцах от изготовления десяти ядерных боеголовок, готовых к использованию. По его словам, если Тегеран "поторопится", то арсенал может быть готов к апрелю следующего года.

По словам Хейнонена, ракеты, выпущенные по Израилю в ночь на вторник, могут быть использованы в качестве носителей для таких боеголовок.

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В то же время эксперт считает, что применение ядерного оружия станет "огромным риском" для Ирана, поэтому, скорее всего, Тегеран будет использовать его в качестве "козыря и угрозы".

"Вы не можете уничтожить страну с помощью этих ракет, но вы можете угрожать ей и быть в гораздо более сильной позиции на переговорах. (...) Президенту США придется задуматься, что существует хотя бы небольшая вероятность применения этого оружия, и они должны быть готовы к этому", — сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

Как писал УНИАН, Израиль, вероятно, нанес удар по российской базе в Сирии. Целью удара был груз иранского оружия, предназначенного для Хезболлы.

Также мы рассказывали, что британские истребители Typhoon и эсминцы Type-45 оказались беспомощны перед иранскими ракетами. Во время массированной атаки 1 октября британские Typhoon не сбили ни одной иранской ракеты.

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