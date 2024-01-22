Глава литовского МИД надеется на украинский успех в войне против России.

Если Россию не остановить в Украине, она может распространить свою агрессию на другие государства, в первыми будут страны Балтии. Война РФ против Украины – "война за наше существование".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, Украина сдерживает российскую агрессию на своей территории и выразил надежду, что украинские войска будут иметь успех в этой войне.

"Но если им (украинцам, - УНИАН) это не удастся, вы должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию", – отметил глава литовского МИ перед началом встречи глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе.

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Он указал, что после Украины российские оккупанты угрожают странам Балтии и надеется, что "это достаточный сигнал для наших друзей и партнеров в Европе, в НАТО, что мы должны воспринимать это серьезно".

"Сейчас мы чувствуем близость войны, понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии", – подчеркнул дипломат.

По его словам, война в Украине – это "война за наше существование", и добавил, что Литва "чувствует холод войны на своей шее".

Россия угрожает странам Европы - последние новости

Страны Балтии активно поддерживают Украину после полномасштабного вторжения Российи Там неоднократно заявляли, что риск российской агрессии в отношении Литвы, Латвии и Эстонии очень высок, поэтому необходимо усилить обороноспособность.

При этом глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что РФ будет нести угрозу всей Европе и в случае освобождения Украиной всех своих территорий.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поскольку союзникам не хватает воли предоставить Украине обещанную военную поддержку, Европа должна сыграть более активную роль. Он подчеркнул, что нельзя тратить время "на укрепление наших возможностей как в Литве, так и в масштабах всего ЕС".

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