Дэвид Петреус уверен, что Владимир Путин не остановится на захвате украинской территории.

Армия Российской Федерации не остановится, если Украина не устоит под натиском оккупантов. Следующими жертвами Москвы может стать Молдова или одна из стран Балтии.

Бывший глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус указал, что линия обороны НАТО сейчас находится на украино-российской границе.

"Если Россия победит, если Путину удастся достичь своей очень большой цели в Украине, он не остановится на достигнутом. Следующей под прицелом окажется Молдова, а может быть, и одна из стран Балтии", – заявил экс-глава ЦРУ в эфире CNN.

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Россия угрожает странам Европы - последние новости

Страны Балтии активно поддерживают Украину после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Там неоднократно заявляли, что риск российской агрессии в отношении Литвы, Латвии и Эстонии очень высок, поэтому необходимо усилить обороноспособность.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Российская Федерация будет нести угрозу всей Европе и в случае освобождения Украиной всех своих территорий.

Кроме того, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия может попытаться дестабилизировать ее страну весной 2024 года, когда стартуют предвыборные кампании перед президентскими выборами.

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