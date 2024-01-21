По словам Гитанаса Науседы, Европа должна взять на себя более активную роль, когда другим союзникам не хватает политической воли или способности поставлять оружие.

Поскольку союзникам не хватает воли предоставить Украине обещанную военную поддержку, Европа должна сыграть более активную роль. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Etaplius.

По его словам, необходимо немедленно содействовать развитию военных возможностей Литвы и ЕС как через закупки, так и через другое сотрудничество.

"Европа должна взять на себя более активную роль, когда другим союзникам не хватает либо политической воли, либо способности поставлять необходимое военное оборудование. И в Европе происходят очень значительные военные изменения, которые в первую очередь связаны с укреплением оборонной промышленности", - сказал Науседа.

Он подчеркнул, что нельзя тратить время "на укрепление наших возможностей как в Литве, так и в масштабах всего ЕС".

"Я не сомневаюсь, что совместные закупки и многостороннее военное сотрудничество – это то, где мы можем достичь большего", – добавил президент Литвы.

Науседа также отметил, что хотя помощь Украине оказывается быстрее, чем раньше, ее согласование занимает месяцы.

"К сожалению, бывает так, что от объявления решения до его реализации проходит несколько месяцев, лет. Сегодня у Украины нет такой роскоши - ждать необходимое оборудование несколько месяцев", - сказал литовский лидер.

Помощь Литвы Украине - последние новости

В феврале Украина получит бронетранспортеры М577 от Литвы. Об этом сообщил президент этой страны Гитанас Науседа. По его словам, Киев "может победить и победит".

Также УНИАН сообщал, что Литва в новом пакете помощи передает Украине миллионы боеприпасов.

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