Люди, в частности, требуют освободить арестованную военными Су Чжи.

В Мьянме сегодня, 7 февраля, десятки тысяч людей вышли на акции протеста по всей стране, выступая против военного переворота, происшедшего в стране 1 февраля.

Как сообщает Reuters, это крупнейшие акции протеста в стране после Шафрановой революции 2007 года, которая помогла стимулировать демократические реформы.

Читайте такжеВ Индии из-за аварии на плотине пропали около 150 человекМного людей уже второй день подряд выходят на улицы крупнейшего города страны Янгона. Многие из участников митингов одеты в красные рубашки, а в руках они держат красные флаги и воздушные шары - цвета "Партии национальной лиги за демократию (NLD), возглавляемую Аун Сан Су Чжи, которая до переворота была фактической руководительницей правительства.

"Мы не хотим военной диктатуры! Мы хотим демократии", - скандируют, в частности, протестующие.

Люди требуют освободить арестованную военными Су Чжи. А все это происходит на фоне блокировки военными доступа к интернету.

Военный переворот в Мьянме: что произошло

1 февраля военные Мьянмы заявили, что берут власть в стране в свои руки и объявляют в стране чрезвычайное положение на один год.

Глава правительства, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других руководителей страны были взяты под стражу в ходе рейдов силовиков 1 января.

Переворот был вызван несогласием военных с парламентскими выборами, прошедшими в ноябре. На выборах партия, поддерживаемая военными, заняла 26 и 7 места в нижней и верхней палате парламента соответственно.

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Автор: Алина Вишневская