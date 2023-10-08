В подходах Рима к вопросу помощи Украине ничего не поменялось, но возможности Италии ограничены.

Италия и далее намерена поддерживать Украину на фоне российской агрессии, но итальянская военная помощь "не может быть неограниченной". Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто в интервью Fanpage.

"Итальянская поддержка всегда была убедительной с политической точки зрения, но она никогда не была неограниченной с точки зрения возможностей вклада. С технической точки зрения это ограничение количества, в то время как с точки зрения принятия политических решений ничего не изменилось", – пояснил министр.

Крозетто подчеркнул, что помощь Украине будет продолжаться в той мере, в которой она не приводит к опустошению собственных оборонных запасов Италии.

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Также глава Минобороны Италии считает, что на фронте в Украине наступил стратегический тупик, и дело идет к политическому решению конфликта.

"Мы видим, что ситуация в Украине ухудшается. Киеву очень сложно вернуть утраченные позиции, а Москве никогда не удастся завоевать нацию, на которую она напала. Мы являемся свидетелями невозможности решения конфликта на поле боя. Поэтому мы продолжаем помогать тем, кто прав (украинцам – УНИАН), но каждый день анализируем более выгодные тактики для построения диалога, достижения мира и начала восстановления захваченной и расчлененной территории", – заявил Крозетто.

Помощь Украине от Италии

Как писал УНИАН, Италия предоставила Украине несколько пакетов военной помощи. В частности на фронте в Украине применяются итальянские гаубицы американского производства M109L. По некоторым источникам, Киеву "уже передано или будет передано около шестидесяти машин".

Также Италия совместно с Францией поставила Украине один из лучших в мире комплексов ПВО – SAMP-T. Его используют для прикрытия украинской столицы.

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