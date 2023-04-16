Италия передала Украине около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L.
Как пишет La Repubblica, 15 апреля поезд с оружием отправился в Украину из города Удине.
"Среди уже присутствующих на фронте и взятых обратно в Удине насчитывается не менее тридцати гусеничных гаубиц", - отметили источники издания.
По некоторым источникам, как отмечается в материале, Киеву "уже передано или будет передано около шестидесяти машин".
Военная поддержка Италии для Украины
Ранее Сенат Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года. А премьер-министр Италии Джорджа Мэлони пообещала, что Рим рассмотрит вопрос предоставления Украине систем противовоздушной обороны.
Италия раньше уже передавала для ВСУ артиллерийское вооружение, в частности те же САУ М109L.
Киев сейчас ожидает от Рима и Парижа поставок ЗРК SAMP/T.