По некоторым источникам, как отмечается в материале, Киеву "уже передано или будет передано около шестидесяти машин".

Италия передала Украине около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L.

Как пишет La Repubblica, 15 апреля поезд с оружием отправился в Украину из города Удине.

"Среди уже присутствующих на фронте и взятых обратно в Удине насчитывается не менее тридцати гусеничных гаубиц", - отметили источники издания.

Видео дня

По некоторым источникам, как отмечается в материале, Киеву "уже передано или будет передано около шестидесяти машин".

Военная поддержка Италии для Украины

Ранее Сенат Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года. А премьер-министр Италии Джорджа Мэлони пообещала, что Рим рассмотрит вопрос предоставления Украине систем противовоздушной обороны.

Италия раньше уже передавала для ВСУ артиллерийское вооружение, в частности те же САУ М109L.

Киев сейчас ожидает от Рима и Парижа поставок ЗРК SAMP/T.

Вас также могут заинтересовать новости: