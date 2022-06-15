Берлин может передать украинским военным лишь три установки Mars II.

Германия намерена поставить Украине меньше реактивных системы залпового огня Mars II, чем обещала. Речь идет всего лишь о трех РСЗО.

Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт должна объявить о новом плане на встрече министров обороны Европейского союза. Отмечается, что ракетные установки должны быть переданы Украине в августе-сентябре, а перед этим украинские военные пройдут обучение.

Изначально Берлин должен был поставить Киеву четыре установки Mars II, но теперь речь идет лишь о трех. У Германии якобы нехватка боеприпасов.

По данным издания, Берлин поставит системы лишь потому, что США намерены поставить дополнительные боеприпасы для систем. Кроме того, указано, что меньше половины немецких РСЗО в рабочем состоянии, а новые не выпускают.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины. Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.

В то же время, немецкое правительство отказывается передавать Украине свои танки, в том числе из-за опасений, что ВСУ может использовать их для наступления на РФ.

11 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что гаубицы из Германии прибудут в Украину 22 июня, а зенитные установки - в июле и августе. Уже 14 июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Берлин расширит военную помощь Украине и предоставит ВСУ дополнительные единицы оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: