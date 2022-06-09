Многие эксперты сходятся во мнение, что август будет решающим месяцем в войне в Украине. Таким образом немецкое тяжелое оружие попросту не успеет помочь ВСУ.

Первое тяжелое вооружение, обещанное Германией, может поступить в Украину не раньше ноября или декабря. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны IRIS-T и реактивных систем залпового огня РСЗК Mars II.

Как говориться в материале Business Insider, с обеими системами существуют большие проблемы.

Издание отмечает, что обещание Шольца передать Украине ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T стали большим сюрпризом не только для Минобороны страны, но и для Египта. Дело в том, что египетское правительство заказало поставки этих систем, а теперь одну из них могут уступить Украине. В то же время источники издания в правительственных кругах Германии говорят, что ранее ноября-декабря обещанная система к использованию все равно готова не будет.

Что касается РСЗО Mars II, то здесь ситуация обстоит еще плачевней. Оказывается, у немцев банально нет программного обеспечения для использования американских и британских ракет – но именно эти типы боеприпасов имеются в Украине в большом количестве. Говорят, что для решения проблемы с ПО могут уйти месяцы.

Как пишут журналисты, именно "Ирис-Т" и "Марс II" считаются системами, которые принесли бы Украине реальную пользу. Тот факт, что они, скорее всего, будут доставлены только поздней осенью или зимой особенно проблематичен, поскольку многие эксперты сходятся во мнение, что август будет решающим месяцем в войне в Украине. Таким образом немецкое тяжелое оружие попросту не успеет помочь ВСУ.

Ранее УНИАН уже писал, что за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины. Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.

В то же время, немецкое правительство отказывается передавать Украине свои танки, в том числе из-за опасений, что ВСУ может использовать их для наступления на РФ.

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