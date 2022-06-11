Он говорит, что Берлин не закупил и не поставил Украине никакого тяжелого оружия.

Гаубицы из Германии прибудут в Украину 22 июня, а зенитные установки - в июле и августе.

Об этом рассказал в интервью изданию НВ посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Речь идет о двух обещаниях: 7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, - мы эти системы получим где-то 22 июня; и самоходные зенитные системы, так называемые "Гепарды". Это тоже старое оружие - 30 единиц: 15 гепардов - до конца июля, еще 15 - до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сих пор, которые находятся в стадии реализации", - сообщил Мельник.

По словам посла, заявления и реальные дела немецких политиков очень разнятся.

"Они это делают, увы, в основном под давлением, только после длительной критики с нашей стороны, со стороны оппозиции, со стороны СМИ (те на нашей стороне, особенно в вопросе оружия), экспертной среды", - отметил он.

Также Мельник говорит, что Берлин не закупил и не поставил Украине никакого тяжелого оружия.

"Потому что все, что мы до сих пор получали от Германии, за исключением противотанкового оружия Матадор, которое страна закупила из бюджета, - это произошло в конце марта, то было снабжение со складов Бундесвера, или с того, чем на сегодня владеет правительство и Минобороны. Если коротко, то из тех 2 млрд, точнее из того 1 млрд, о котором было объявлено, они еще ничего не потратили, по моей информации, чтобы закупить что-то у немецкой промышленности. А она, как вы знаете, готова нам помогать", - рассказал посол.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Германия дает Украине 1 миллиард евро, а Россия за день зарабатывает 2 миллиарда.

Вас также могут заинтересовать новости: