Президент США заявил, что Украина не получит ракетные системы, которые могут достичь России

Президент США Джо Байден сделал неоднозначное заявление относительно поставок оружия в Украину. Вашингтон не будет посылать ракетные системы, которые "могут достичь территории России"

Об этом пишет CNN

Ряд СМИ начали распространять информацию о том, что Белый дом намерен отправить передовые ракетные системы большой дальности для Вооруженных сил Украины.

"Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут достичь России", – заявил Байден.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские власти давно просят об отправке Вооруженным силам Украины реактивных систем залпового огня MLRS.

27 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал не медлить с передачей РСЗО украинским военным.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи Украине, в который войдут и РСЗО. Издание написало, что об этом могут сообщить уже на следующей неделе. А сейчас, согласно информации от Reuters, Киев и Вашингтон согласовывают условия применения американского оружия.

Позже The New York Times сообщило, что администрация Байдена якобы одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности.

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