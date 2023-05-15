Президент ЮАР Сирил Рамафоса отреагировал на обвинения США относительно поставок оружия России, ведущей войну против Украины.
Он заявил, что ЮАР продолжит соблюдать международные соглашения и договоры, которые она подписала, и ее подход к обвинениям США в поставках оружия будет соответствовать им, пишет Reuters.
"Мы не согласны с тем, что мы, с нашей позицией неприсоединения, ставим Россию выше других стран. Мы также не согласны с тем, что это должно ставить под угрозу наши отношения с другими странами", – сказал Рамафоса.
Поставки оружия из ЮАР в Россию - подробности дипломатического скандала
ЮАР заявляет, что придерживается политики неприсоединения в отношении войні в Украине. В то же время страна продолжает военное сотрудничество с Россией и воздержалась при голосовании за резолюцию ООН с призывом к оккупантам вывести войска. На этом фоне страны Запада начали считать ЮАР одним из ближайших союзников Москвы на континенте.
В декабре 2022 года российское судно Lady R останавливалось на военно-морской базе ЮАР Саймонстаун, после чего отправилось в Россию.
Ранее в этом месяце после поездки в США с делегацией должностных лиц ЮАР посол Вашингтона Рубен Бригети заявил, что во время этой остановки на судно были загружены оружие и боеприпасы.
В офисе президента страны Рамафосы в ответ заявили, что не было предоставлено никаких конкретных доказательств в поддержку заявлений посла, и что их рассмотрят в рамках расследования, проведенного отставным судьей.
Впоследствии несколько министров, в том числе ответственный за контроль над вооружениями, представитель министерства иностранных дел и министр связи, заявили, что ЮАР не давала согласия на поставку оружия в Россию в декабре.
В пятницу посол США Бригети был вызван на встречу с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. В ЮАР заявили, что он принес извинения за свои слова, в то же время сам посол этого не подтверждал. Он отметил в Twitter, что "благодарен за возможность поговорить с министром", а также "исправить любые ложные впечатления" от его заявлений.