Лидер ЮАР заявил, что не считает, что его страна "ставит Россию выше других".

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отреагировал на обвинения США относительно поставок оружия России, ведущей войну против Украины.

Он заявил, что ЮАР продолжит соблюдать международные соглашения и договоры, которые она подписала, и ее подход к обвинениям США в поставках оружия будет соответствовать им, пишет Reuters.

"Мы не согласны с тем, что мы, с нашей позицией неприсоединения, ставим Россию выше других стран. Мы также не согласны с тем, что это должно ставить под угрозу наши отношения с другими странами", – сказал Рамафоса.

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Поставки оружия из ЮАР в Россию - подробности дипломатического скандала

ЮАР заявляет, что придерживается политики неприсоединения в отношении войні в Украине. В то же время страна продолжает военное сотрудничество с Россией и воздержалась при голосовании за резолюцию ООН с призывом к оккупантам вывести войска. На этом фоне страны Запада начали считать ЮАР одним из ближайших союзников Москвы на континенте.

В декабре 2022 года российское судно Lady R останавливалось на военно-морской базе ЮАР Саймонстаун, после чего отправилось в Россию.

Ранее в этом месяце после поездки в США с делегацией должностных лиц ЮАР посол Вашингтона Рубен Бригети заявил, что во время этой остановки на судно были загружены оружие и боеприпасы.

В офисе президента страны Рамафосы в ответ заявили, что не было предоставлено никаких конкретных доказательств в поддержку заявлений посла, и что их рассмотрят в рамках расследования, проведенного отставным судьей.

Впоследствии несколько министров, в том числе ответственный за контроль над вооружениями, представитель министерства иностранных дел и министр связи, заявили, что ЮАР не давала согласия на поставку оружия в Россию в декабре.

В пятницу посол США Бригети был вызван на встречу с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. В ЮАР заявили, что он принес извинения за свои слова, в то же время сам посол этого не подтверждал. Он отметил в Twitter, что "благодарен за возможность поговорить с министром", а также "исправить любые ложные впечатления" от его заявлений.

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