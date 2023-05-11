Независимая комиссия проведет расследование, заявили власти ЮАР.

Посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что в декабре Южно-Африканская Республика передала России оружие и боеприпасы для войны с Украиной. У президента ЮАР отреагировали на эти обвинения.

Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что власти "с озабоченностью приняли к сведению" высказывания посла. Обвинения Бригети, по словам спикера, "подрывают дух сотрудничества и партнерства" между странами.

Магненья также сообщил, что существует договоренность с США о том, что независимая комиссия проведет расследование инцидента с российским судном.

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"Общеизвестно, что российское судно, известное как Lady R, пришвартовалось в ЮАР. С тех пор были сделаны утверждения о цели путешествия. Хотя до сих пор не было представлено никаких доказательств в поддержку этих утверждений, правительство обязалось провести независимое расследование, которое возглавит отставной судья. На недавних встречах между южноафриканской делегацией и официальными лицами США обсуждался вопрос о Lady R, и было достигнуто соглашение о том, что расследование будет идти своим чередом, и что разведывательные службы США предоставят любые имеющиеся у них доказательства. Поэтому вызывает разочарование тот факт, что посол США занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое понимание по этому вопросу и очень позитивные и конструктивные отношения между двумя делегациями", – отметил Магвенья в официальном заявлении.

Что сообщалось о поставках оружия из ЮАР в Россию

В декабре 2022 года судно Lady R (приписано к российскому города Астрахань) останавливалось на военно-морской базе ЮАР Саймонстаун.

11 мая после поездки в США с делегацией должностных лиц ЮАР посол Вашингтона Рубен Бригети заявил, что американская сторона уверена в том, что Южно-Африканская Республика загрузило на судно оружие и боеприпасы, после чего оно отправилось в Россию.

Как известно, ЮАР после полномасштабного вторжения России в Украину продолжала военное сотрудничество со страной агрессором и не поддерживала резолюции ООН с требованием к Москве вывести свои войска с украинской территории.

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