США отходят от сотрудничества с Европой, длившегося десятилетиями.

В течение последней недели американская поддержка Украины "обвалилась", что шокировало многих европейских лидеров и чиновников. Многие до сих пор не могут понять, почему президент США Дональд Трамп так яростно набросился на лидера Украины Владимира Зеленского, повторяя дезинформацию, которая обычно звучит из Кремля.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что лидеры Европы не были вовлечены в переговоры между США и РФ, которые состоялись на этой неделе. Кроме того, они не знают, когда США представят Киеву предложенное мирное соглашение и воплотят ли Штаты в жизнь свою угрозу отступить от этой войны. Так же они не знают, что будет дальше.

"То, как это было сделано – удар за ударом, в течение нескольких дней – стало настоящим шоком для континента", – сказала Армида ван Рей, старший научный сотрудник и руководитель Европейской программы лондонского аналитического центра Chatham House.

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Европейские политики начали работу. Саммит в Париже породил целый ряд новых идей, направленных на то, чтобы очертить контуры новой неопределенной реальности. Однако ключевые столицы Европы все еще "дрейфуют". Идеи о миротворческих силах, увеличении расходов на оборону и новой военной помощи Украине выдвигались, но никогда это не звучало "единым" голосом.

"Разрозненные намерения Европы образовали одну половину ошеломляющего раздвоенного экрана; на другой стороне – США и Россия, которые внезапно сдружились, выбросив украинские требования и территории со стола переговоров", – пишет телеканал.

Помочь Европе, по мнению некоторых экспертов, может появление лидера, который будет способен объединить континент вокруг универсального намерения, построив мост между Киевом и Вашингтоном. Наиболее очевидными кандидатами сейчас являются британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон. На следующей неделе оба посетят Вашингтон.

Однако Европа не отличается единством в вопросах обороны, и у каждого крупного лидера есть и внутренние проблемы. Кроме того, существует сложный вопрос, когда и как сильно оттолкнуть Трампа, ведь правительства знают, что разрыв отношений с США может сыграть на руку Москве.

"Мы не хотим разрыва наших отношений с Америкой. Но что вы делаете, когда ваш ближайший союзник ложится в постель с вашим злейшим врагом?" – сказал в интервью CNN британский военный аналитик Николас Драммонд.

В любом случае, существует большая вероятность того, что мирное соглашение, согласованное США и Россией, будет отвергнуто Зеленским, или что Путин не согласится на введение в Украину миротворцев. Тогда поддержка Европы станет крайне важной, если Украина захочет продолжать тяжелую войну. Это означает, что Европе также нужно будет заполнить пробел в военной помощи.

Западные чиновники предполагают, что Киев получил достаточно поставок помощи, чтобы продержаться до лета. Но потеря военной помощи со стороны США стала бы большим ударом. Один из собеседников журналистов отметил, что существует "разница в качестве" между американскими и европейскими поставками.

Отношения между Америкой и Европой в сфере безопасности, длившиеся десятилетиями, теперь изменились, и "разбор обломков" будет мучительной и сложной работой.

"США отходят от 70-летнего сотрудничества. Они остаются ключевым столпом НАТО, и я надеюсь, что это не изменится со временем; но они должны четко видеть своих противников и союзников", – сказал один из британских законодателей в интервью CNN.

Как Европа реагирует на последние заявления Трампа

Недавно Трамп обвинил Зеленского в том, что он не хочет проводить выборы, и назвал его "диктатором".

Министр обороны Великобритании Джон Хили сравнил президента Украины с Уинстоном Черчиллем, который также приостановил проведение выборов во время войны. Он отметил, что продолжит поддерживать Украину на поле боя и за столом переговоров, однако призвал не "забегать вперед" в вопросе отправки миротворческих сил, поскольку официальные переговоры о прекращении войны еще не начались.

Ранее президент Чехии Петр Павел раскритиковал Трампа за циничные заявления об Украине. Он отметил, что Украина защищается от агрессии соседа, который является ядерной державой.

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