Журналисты издания опросили простых украинцев об их отношении к последним заявлениям Трампа.

Некоторые в Украине считают, что скандальные заявления президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, вероятно, имели целью сделать украинского лидера и его страну более "гибкими". Если это было сделано с такой целью, то у лидера США не получилось покорить население, которое закалено войной, пишет Bloomberg.

В то же время приверженность Трампа к России до сих пор беспокоит украинцев, которые готовятся к плохим последствиям для страны без помощи США.

"Заявления Трампа по Украине похожи на бред сумасшедшего - все перевернуто с ног на голову. Хотелось бы надеяться, что Америка - это не только Трамп, но пока что надежда очень призрачная", - считает киевская пенсионерка Алла Лесина.

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В Bloomberg напомнили, что ранее Трамп называл Зеленского диктатором, требовал от него проведения выборов, несмотря на военное положение, а также призывал договориться с Россией, "иначе у него не останется страны".

В то же время в Киеве такие заявления были восприняты не хорошо, особенно накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В некоторых аспектах жизнь в Киеве продолжается как обычно: на улицах города нет пробок, рестораны открыты и хорошо ведут бизнес, кинотеатры показывают фильмы. И все же бесконечная процессия военных похорон проходит в главном храме Киева, Михайловском соборе. Ежедневно ровно в 9 утра украинцы чтят минутой молчания тех, кто погиб, защищая свою страну, а в кафе и общественном транспорте слышен тиканье часов", - подчеркивают журналисты.

Отмечается, что люди, которых опрашивали корреспонденты Bloomberg в столице, не могут понять, как Трамп может так легко закрывать глаза на то, что сделала и продолжает делать Россия в Украине.

"Зеленский не идеален, но он достаточно благоразумен. Трамп и россияне не заботятся о нас. Они делят нас, как кусок мяса", - отметил тренер по фитнесу Алексей Донец, который не согласен с идеей проведения выборов во время войны.

В свою очередь украинские спецслужбы уверены, что главной целью РФ - поссорить всех украинских политиков между собой, если голосование состоится, а затем начать войну с тройной силой после смены власти, рассказал источник издания, знакомый с позицией в Офисе президента Украины.

По словам собеседницы Bloomberg, выборы теоретически могут состояться, однако лишь при условии, если США и другие союзники введут свои войска в Украину после перемирия и будут следить за линией фронта, что Трамп ранее отрицал.

"В то время, как Украина смогла освободить значительную часть территорий, захваченных Россией, многие размышляют над тем, мог ли Зеленский лучше подготовиться к вторжению. Но безосновательное утверждение Трампа о том, что Украина виновата в первую очередь, возмутило многих", - добавляют в материале.

В частности некоторые люди вспомнили пакт Молотова - Риббентропа 1939 года, который разделил Восточную Европу на советскую и нацистскую немецкую сферы влияния.

"Трамп рассматривает Украину как пешку на геополитической шахматной доске", - отметил Иван Дармороз, который преподает шахматы в детском саду.

"Эти сигналы, которые сейчас подаются Украине, возможно, сделаны для того, чтобы нас деморализовать и подготовить к принятию любой альтернативы", - добавила украинская учительница Надежда Бородюх.

Женщина отметила, что никогда не боялась читать новости до этого момента. Однако она готова столкнуться со "всеми страшными вещами", чтобы помочь своим родным подготовиться к любому сценарию.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее министр обороны Великобритании ответил на упреки Трампа в сторону Зеленского. В частности он сравнил президента Украины с Уинстоном Черчиллем, который также приостановил проведение выборов во время войны.

"Он избранный лидер Украины. И он сделал то, что сделал Уинстон Черчилль в Великобритании во время Второй мировой войны - приостановил выборы во время войны. И наша задача - быть с украинцами, поддерживать украинцев, поддерживать их в их борьбе. И если они решат вести переговоры, также поддержать их в переговорах", - отметил он.

В то же время в США пожаловались, что Зеленский помешал "изысканному плану" Трампа по Украине. Там отметили, что президент Украины "эскалировал" ситуацию своими "неприемлемыми" заявлениями во время Мюнхенской конференции по безопасности, а также испортил план Трампа из-за того, что не подписал проект соглашения о полезных ископаемых.

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