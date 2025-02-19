Петр Павел отметил, что уже 3 года Украина противостоит агрессии со стороны соседнего ядерного государства.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" и раскритиковал за отсутствие выборов во время войны. Лидер Чехии Петр Павел отреагировал на это заявление.

Так, комментируя вопрос выборов в соцсети Х, Павел отметил, что Украина уже три года противостоит агрессии со стороны России, которая является ядерной державой. Он также напомнил, что пятая часть украинской территории находится под российской оккупацией.

"Какой была бы ценность выборов, проведенных в стране, которая уже 3 года противостоит агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками, а вся страна находится под ежедневными обстрелами? Называть президента такой страны диктатором – это надо иметь большой цинизм", – написал президент Чехии.

Видео дня

Заявление Трампа о Зеленском

Президент США Дональд Трамп, заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский – "скромно успешный комик" и "диктатор без выборов". Вину за отсутствие выборов во время войны Трамп возложил именно на Зеленского, а не на Россию или Путина, которые эту войну начали.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отрицать демократическую легитимность президента Зеленского просто неправильно и опасно. Он также отметил, что войну в Украине начала именно Россия и ее правитель Владимир Путин:

"Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем", – сказал Шольц.

Вас также могут заинтересовать новости: