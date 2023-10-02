У такой популярности как минимум две причины.

На территории Западной Африки активно распространяются российские флаги: триколорами размахивают на акциях протеста и размещают их на приборных панелях.

Как говорится в статье The New York Times, в Буркина-Фасо, Мали и Нигере флаг Российской Федерации теперь обычное явление. "Российский флаг стал символом сопротивления в Западной Африке, связанным с антизападными и антифранцузскими настроениями", - объясняет руководитель исследовательского отдела технологической компании Logically Кайл Уолтер.

Ряд аналитиков и западных дипломатов убеждены, что распространение флагов финансирует правительство РФ. Так, президент нигерийской общественной группы PARADE Ахмед Белло на каждой акции протеста в Ниамее раздает до 70 российских флагов. Он признался, что его работа финансируется правительством РФ через посредников, проводящих аналогичные операции в Мали. "Именно с ними мы работаем над развитием экспансии российской идеологии в Африке", - сказал он.

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Однако для некоторых российский флаг превратился и способ сделать политическое заявление. "Россия воспринимается многими молодыми африканцами как антиколониальная держава, призванная помочь им избавиться от колониального прошлого и написать новую главу национальной истории, не имеющую ничего общего с демократией, которая у многих ассоциируется с эксплуататорским партнерством с западными странами, коррупцией и бедностью", - пишет газета.

Например, житель столицы Нигера Эль Хадж Багуэ, который работает на местном рынке, сказал журналистам, что раньше ненавидел Путина из-за его вторжения в Украину, однако его "дружелюбное отношение к Африке", о котором он узнал из социальных сетей, изменило его взгляды.

"Когда его 13-летний ребенок купил ему маленький российский флаг после просмотра пророссийского контента в TikTok, господин Баге с радостью повесил его на приборную панель своего автомобиля", - отмечается в статье.

Мужчина сказал, что его четверо детей называют Путина "Баба", то есть папа.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля в Нигере произошел государственный переворот. Аналитики считают, что это позволит России расширить влияние как в Нигере, так и во всем регионе.

Французские СМИ писали, что власти установили контакты с российской частной "Группой Вагнер", чьи боевики находятся в соседнем Мали.

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