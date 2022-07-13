Руководитель администрации венгерского премьера не исключил, что правительство готовится к возможным аварийным отключениям.

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш объявил о введении чрезвычайной ситуации в энергетике.

Как сообщает HVG, венгерский премьер Виктор Орбан собрал внеочередное заседание правительства для обсуждения "европейского энергетического кризиса". На нем было принято решение ввести чрезвычайную ситуацию.

По словам Гуйяша, стало понятно, что для отопительного сезона в Европе не хватит природного газа, поэтому правительство приняло план из семи пунктов, который вступит в силу с августа. По его словам, венгерские газовые хранилища заполнены на 44%, чего хватит на четверть года.

Целью чрезвычайной ситуации, по его словам, является "подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и защита от уменьшения коммунальных услуг на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители".

План правительства Венгрии предусматривает, что:

Венгрия увеличит добычу газа с 1,5 млрд до 2 млрд кубометров;

правительство уполномочило главу МИДа Петера Сийярто договориться о поставках дополнительных запасов газа;

правительство запретит экспорт энергоносителей и дров;

правительство до конца года значительно увеличит добычу бурого угля и антрацита;

блоки электростанции "Матра" должны быть перезапущены как можно быстрее;

правительство инициирует продление режима работы АЭС "Пакш";

с 1 августа сниженная цена на газ и электроэнергию будет действовать только до среднего уровня потребления венгерского домохозяйства, а за пределами этого объема будет действовать рыночная цена. В то же время, по словам Гуйяша, это положение не будет распространяться на три четверти домохозяйств.

Руководитель администрации венгерского премьера не исключил, что правительство готовится к возможным аварийным отключениям. Это может произойти, когда газ полностью закончится, но пока об этом не стоит говорить, считает Гуйяш.

Как сообщал УНИАН, 6 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия в ближайшие несколько лет не сможет найти замену российским нефти и газу.

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