"Контртеррористическая" операция в городе продолжается.

Министерство внутренних дел Казахстана заявило о получении контроля над всеми государственными органами в Алматы.

Об этом сообщает государственный телеканал "Хабар 24".

Читайте такжеВ Алматы власти начали зачистку со стрельбой, есть раненыеСогласно заявлениям властей, в большинстве регионов ситуация контролируемая.

В Алматы, где протестующие захватывали и устраивали погромы в зданиях государственных органов, финансовых учреждений и так далее, "контртеррористическая" операция, получившая название "Во имя мира", продолжается.

По состоянию на 19:00 по киевскому времени силовики получили контроль над зданием акимата (региональный орган исполнительной власти), резиденцией президента и площадью Республики.

Все здания госорганов находятся под контролем, информируют в МВД РК.

Читайте такжеЧисло погибших силовиков в Казахстане приблизилось к двум десяткамНапомним, 6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране.

Одновременно власть Кыргызстана отказались задействовать свои войска против протестующих в Казахстане.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный по событиям 2011 года, когда полиция открыла огонь в сторону протестующих. Сначала мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранной во время протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (который бессменно занимал пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

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