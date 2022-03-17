Чехия приняла уже 270 тыс. украинских граждан и не может принять больше беженцев.

Чехия уже не может принимать украинских беженцев, которые спасаются от войны.

Об этом заявил премьер-министр страны Петер Фиала, передает издание NU.

Он отметил, что Чехия приняла уже 270 тыс. украинских граждан и не может принять больше беженцев.

"Мы должны понимать, что достигаем предела того, что мы можем принять без особых проблем", – сказал Фиала.

Чешский парламент принял закон о предоставлении беженцам 200 евро в месяц, а людям, которые принимают украинских беженцев к себе домой, будут выплачивать по 120 евро на каждогочеловека в месяц.

Отметим, что в самой Чехии проживает более 10 млн человек и эта страна не граничит с Украиной. Главный прием беженцев приняла на себя Польша.

За три недели войны в Украине из страны бежали более 3 млн человек.

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