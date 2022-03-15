Украинцы могут летать в Грузию на самолете бесплатно.

Солнечная и приветливая Грузия принимает украинских беженцев, которые вынуждены покинуть страну из-за войны с Россией. Украинцев, которые хотят попасть в Грузию, ждет приятный сюрприз: бесплатные авиабилеты в город Кутаиси. Однако сначала придется выехать в Польшу, ведь в Украине самолеты не летают.

Как попасть в Грузию из Украины

Сначала беженцам нужно приехать в Польшу, чтобы там сесть на самолет в Грузию. Правила въезда в Польшу довольно простые, не обязательно даже иметь загранпаспорт. Эвакуироваться в Польшу можно на своем автомобиле или на эвакуационных поездах. Также украинцам помогают уехать в Телеграм-каналах "Перевозки в Польшу", "Помогаем уехать" и "Евакуація з України".

Авиакомпания WIZZ AIR предлагает бесплатные авиабилеты в Польшу из Варшавы, Вроцлава, Гданьска и Катовице. Забронировать билеты можно по ссылке. Чтобы получить бесплатный билет, введите номер своего загранпаспорта или ID-карты, и предъявите паспорт при регистрации.

Бесплатный тариф включает только ручную кладь. Билеты с багажом обойдутся вам примерно в 45-70 долларов.

Платные авиабилеты можно купить у компании LOT POLISH AIRLINES. Стоимость билета в одну сторону составляет примерно 220 долларов.

Также бесплатно прилететь в Грузию можно из Румынии.

Транспорт в Грузии

Украинцы могут бесплатно перемещаться по Грузии на поезде. Чтобы получить бесплатный ж/д билет, предъявите паспорт на кассе. Купить билеты на поезд по Грузии онлайн можно тут.

Документы для въезда в Грузию

Полный перечень необходимых документов опубликован по ссылке. И детям, и взрослым для въезда в Грузию нужен загранпаспорт. Заполнять онлайн-форму не нужно. Также нужен документ о вакцинации или негативный ПЦР-тест за 72 часа до въезда. Если вы въезжаете с животными, нужно иметь ветеринарный паспорт, чип и ветеринарное свидетельство №1, оформленное за 5 дней до прибытия.

Где жить в Грузии

В Грузии действует проект помощи с поиском бесплатного жилья для беженцев из Украины. Чтобы взять участие, необходимо заранее оставить заявку на сайте. Также действует бесплатная горячая линия 0 800 800 909.

В Тбилиси по адресу ул. Нишнианидзе, 12 украинцев бесплатно кормят с 13:00 до 16:00.

Медицинская помощь в Грузии

В этом Телеграм-канале украинским беженцам помогают найти больницы, реабилитационные центры, жилье, медицинскую и психологическую помощь в Грузии.

Грузинская некоммерческая организация Inclusive Practices помогает детям с инвалидностью и их семьям в Грузии, предоставляет психологическую помощь. Связаться с ними можно по номеру +995579094761 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Полезные ссылки

Николай Левшиц / Грузия - самый большой канал про Грузию на русском языке.

Взаимопомощь. Грузия - Чат в телеграме. Взаимопомощь и поддержка в Грузии.

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