Такая возможность обсуждается с конца февраля, сказали в минобороны.

Министерство обороны Франции не подтверждает информацию об отправке своих военных инструкторов в учебные центры Украины.

Телеканал BFM Business попросил их прокомментировать соответствующее заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Журналисты отмечают, что в министерстве не смогли подтвердить это или назвать дату отправки военных.

"Обучение на украинской территории является одним из направлений, обсуждаемых с момента конференции в поддержку Украины, созванной президентом 26 февраля. Это направление, которое продолжает изучаться вместе с украинцами, в частности, чтобы понять их конкретные потребности", - сказали они. Видео дня

Отправка французских войск в Украину: что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно говорил, что отправку военного контингента в Украину не надо исключать. По его словам, Париж будет вынужден рассмотреть этот вопрос, если войска РФ прорвут фронт.

Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что они вместе с министром обороны Рустемом Умеровым провели разговор с министром вооруженных сил Франции. Он сказал, что уже подписал документы, которые позволят французским инструкторам прибыть в украинские учебные центры.

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