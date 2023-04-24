По словам украинского дипломата, поражение России в развязанной ею же войне - это гарантия нормальной жизни для Европы.

Безопасность Европы сейчас зависит от скорости и объемов поставок оружия и боеприпасов для поддержки Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на Совете министров иностранных дел ЕС в понедельник, 24 апреля.

"Поражение России - это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет ни одной более важной задачи. Для его достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее", - заявил министр.

Он подчеркнул, что сторона, которая имеет лучшую логистику и поставки, имеет лучшие шансы на победу в войне. Он призвал европейских коллег ускорить поставки и обеспечить определяющее преимущество Украины над Россией на поле боя.

Министр перечислил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные потребности:

Он призвал предоставить Украине в кратчайшие сроки больше бронированной техники, танков и артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов, укрепить противовоздушную и противоракетную оборону Украины и интегрировать ее с соседними странами ЕС, а также безотлагательно начать обучение украинских пилотов на F-16 и сделать возможным предоставление Украине боевой авиации западного производства.

В среднесрочной перспективе Кулеба призвал европейских коллег увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продолжить и расширить программы обучения для украинских военных, покрыть потребности в боеприпасах благодаря увеличению объемов производства.

В долгосрочной перспективе нескольких лет глава МИД Украины призвал министров иностранных дел Евросоюза сфокусироваться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую.

"Сегодня исполняется ровно 14 месяцев с начала крупнейшего политического и в сфере безопасности землетрясения в нашей жизни и в новейшей истории Европы. Никто не ожидал ни такого масштаба агрессии, ни что Украина выдержит удар, ни что ЕС продемонстрирует такое единство и силу. Мы должны доказать, что Путин ошибается, думая, что может переждать нашу стойкость, что мы "мигнем" первыми, что наша решимость пошатнется раньше, чем его агрессия. Нет, мы не отступим и не устанем. Мы не пошатнемся. Пошатнется он", - подытожил министр.

Оружие для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, предоставление Украине современной боевой авиации, в частности истребителей F-16, станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента. Он призвал страны ЕС сыграть ведущую роль в принятии решения о предоставлении Украине современной боевой авиации.

Между тем, президент Владимир Зеленский анонсировал международные события, результатом которых станут дополнительные поставки оружия в Украину. Он уточнил, что почти ежедневно ведется коммуникация с партнерами, поставлены соответствующие задачи перед украинской дипломатией.

Ранее, 21 апреля, министр обороны США Ллойд Остин после заседания "Рамштайна-11" сообщил, что участники определили основной приоритет в поставках вооружений Украине - это системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Украине нужны инструменты для защиты своей критической инфраструктуры, граждан и войск во время их перемещений в тылу.

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