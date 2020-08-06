"Случайность": Пентагон опроверг заявление Трампа об атаке в Бейруте

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что нет признаков того, что взрыв в порту Бейрута произошел в результате атаки.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что по данным США, взрыв в порту Бейрута был случайностью.

Эспер сообщил, что США продолжают получать информацию о случившемся, но на данный момент нет признаков того, что взрыв произошел в результате атаки, как говорил накануне президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

Министр добавил, что Вашингтон готов предоставить Ливану гуманитарную, медикаментозную либо другую необходимую помощь.

4 августа на брифинге вечером Трамп высказал мнение, что взрыв в порту Бейрута мог стать результатом атаки.

"У меня очень хорошие отношения с народом Ливана, и мы готовы помогать. Это похоже на ужасную атаку", – заявлял Трамп.

Читайте такжеВзрыв в Бейруте: в городе объявили чрезвычайное положение, количество жертв возросло

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв. Сообщалось о как минимум 78 погибших и почти 4 тысячах раненых. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram