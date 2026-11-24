Петер Мадьяр отметил достигнутые с Украиной договоренности по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибыл с визитом на Закарпатье. Его встретил президент Украины Владимир Зеленский. Венгерский премьер отметил историческую значимость налаживания новых отношений с Украиной.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Мадьяр сказал во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским чествования павших воинов на мемориальном комплексе "Холм Славы" в Ужгороде.

"Я хочу отметить, что, на мой взгляд, сегодня у нас исторический день, ведь мы строим такие отношения между нашими странами, которые приобретают свою новую историю. Я хочу выразить свою радость по поводу того, что за довольно короткое время, за несколько недель, нам удалось достичь значительных договоренностей с украинской стороной по тем десяти вопросам, в которых рассматривались языковые, культурные, а также образовательные права венгерского национального меньшинства", – подчеркнул Мадьяр.

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Как отметил Мадьяр, он прибыл, чтобы передать послание от венгерского народа о солидарности с Украиной.

"Венгерский народ стоит вместе с вами", – сказал Мадьяр.

Также премьер добавил, что Венгрия глубоко осуждает российскую агрессию против гражданского населения Украины, а также против украинских военных, защищающих украинских граждан.

По его словам, Венгрия всеми возможными способами оказывает гуманитарную помощь Украине с первого дня полномасштабной войны, с 2022 года. Кроме того, Венгрия сразу же приняла беженцев из Украины – речь идет о нескольких десятках тысяч человек, среди которых есть закарпатские венгры. Как подчеркнул Мадьяр, он лично принимал молодых закарпатских беженцев.

Он также сообщил, что прибыл сегодня в Украину не с пустыми руками, а с помощью. В частности, Венгрия передает Украине медицинский прибор для наблюдения за состоянием больных, энергетическое оборудование и другие средства стоимостью в многие миллионы венгерских форинтов.

Кроме того, Венгрия передает транспортные средства. Также венгерская сторона постаралась выполнить те просьбы, которые поступили со стороны Украины с целью лучшей подготовки к зиме.

Реакция Зеленского

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Мадьяра за то, что его визит начинается с чествования украинских воинов, ведь для Украины борьба за независимость – очень важная тема.

"Очень важно, чтобы нас поддерживал мир и поддерживала Европа, ведь эта война в Европе… Я благодарен за то, что мы строим важные соседские отношения с Венгрией", – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил закарпатцев за поддержку украинских воинов. Он сказал, что 315 человек из области погибли в войне России против Украины. Среди погибших были этнические венгры и словаки.

Позже Зеленский опубликовал совместное фото с Мадьяром, на котором они улыбаются и пожимают друг другу руки.

"Визит, который обязательно принесет положительные результаты. Уже достигнуты договоренности в сфере политики, энергетики и инфраструктуры", - отметил Зеленский.

Украина и Венгрия – важные новости

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что важно четко говорить о том, что РФ является агрессором в войне, тогда как Украина – жертвой. Он напомнил, что 17 ноября РФ в три этапа атаковала Закарпатье, и добавил, что эти события напомнили ему историю его собственной семьи. По словам Мадьяра, его дед был вынужден покинуть Мукачево и отправиться в Дебрецен после входа советских войск в город в 1944 году.

Также ранее Венгрия сняла вето и дала "зеленый свет" открытию двух последних переговорных кластеров в процессе вступления Украины в Европейский Союз (ЕС).

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