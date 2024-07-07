Орбан пытается сместить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает позиционировать себя в качестве потенциального посредника для прекращения войны в Украине, несмотря на то, что президент России Владимир Путин отказывается от посредничества или серьезных переговоров.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны, скорее всего, Орбан стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры, чтобы подорвать европейскую поддержку Украины.

"Усилия Орбана по продвижению переговоров, вероятно, являются частью его постоянных усилий по смещению внимания Европы на обсуждение мирных переговоров и отказ от обсуждения военной поддержки Украины. Орбан постоянно выступал против и подрывал усилия ЕС по оказанию военной помощи Украине, и смещение акцента Европы с военной помощи поддерживает эту более широкую цель теперь, когда Венгрия стала председателем Совета ЕС", - пишут аналитики ISW.

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Также в отчете упоминается, что премьер-министр Болгарии Димитар Главчев 5 июля предложил Болгарии выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Кроме того, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 6 июля также призвал Украину расширить и ускорить текущий мирный процесс, чтобы предотвратить "углубление поляризации" и "поставить дипломатию в приоритет".

"Призывы Орбана и других к переговорам и мирная формула Украины - это разные усилия с разными целями, и президент России Владимир Путин продемонстрировал, что он не заинтересован в каких-либо соглашениях на основе переговоров, кроме капитуляции Украины", - отмечают аналитики.

В то же время, подчеркивают в ISW, способность Украины продолжать свой собственный мирный процесс зависит от ее способности освободить значительную в оперативном отношении территорию. При этом Украина не сможет предпринять успешные контрнаступательные действия в поддержку этой цели без военной поддержки Запада в ближайшей и среднесрочной перспективе, отмечают в ISW.

"Мирная миссия" Орбана

2 июля Орбан впервые за 12 лет посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи Орбан призвал Украину прекратить огонь.

В пятницу, 5 июля Орбан прилетел в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным с так называемой "мирной миссией".

Этот визит вызвал резкую волну критики в Европе. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что Орбан использует свое председательство в Евросоюзе для того, чтобы посеять путаницу. Депутат Бундестага Михаэль Рот призвал Венгрию уйти с поста председательствующей страны ЕС. В Белом доме также осудили визит Орбана, заявив, что заявив, он не сделает ничего, чтобы положить конец войне.

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