Теперь за помощь ЧВК или одобрение ее деятельности предусмотрена уголовная ответственность.

Великобритания официально признала российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Теперь за принадлежность к "Группе Вагнера" или активную поддержку этой организации на территории Великобритании предусматривается уголовная ответственность, в частности - тюремное заключение сроком на 14 лет.

Еще 6 сентября соответствующий приказ внесли в парламент, сегодня он был принят. Министр внутренних дел Сюэлла Браверман назвала "Вагнер" "жестокой и разрушительной организацией, которая действует как военный инструмент России Владимира Путина за рубежом".

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Признание "Вагнера" террористами

Напомним, в начале этого года Соединенные Штаты Америки признали российскую частную военную компанию транснациональной преступной организацией. Также они ввели санкции против "Вагнера" и ряда чиновников РФ, связанных с ней.

Весной сейм Литвы признал ЧВК террористической организацией, аналогичное решение приняли и во Франции.

Уже в июле российскую военную компанию признала спонсором терроризма Парламентская ассамблея ОБСЕ. Самих "вагнеровцев" назвали террористами.

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