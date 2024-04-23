Также президент Украины обсудил с Риши Сунаком вопрос конфискации российских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Отмечается, что во время разговора, Сунак сообщил Зеленскому о выделении Британией крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов.

"Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы - все это действительно нужно Украине на поле боя. Благодарен Великобритании и лично Премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и в дальнейшем развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных возможностях", - написал Зеленский.

Он также добавил, что во время разговора, стороны обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов. А также, поделились ожиданиями от предстоящего Саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Помощь Украине от партнеров: что известно

Накануне президент США Джо Байден заверил Зеленского, что первый пакет помощи для Украины будет быстрым и мощным. В частности, он усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности Украины.

О существенном увеличении помощи для Украины заявили в Норвегии. Отмечается, что сумма еще не определена, поскольку это должно быть предметом обсуждения с другими сторонами.

По мнению Bloomberg, ЕС возьмет на себя эстафету поддержки Украины после значительного стимулирования США.

Вас также могут заинтересовать новости: