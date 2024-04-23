В него войдут более 1600 ракет, в том числе Storm Shadow.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня прибудет в Польшу, где объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине.

Как сообщают в Офисе британского премьера, в Варшаве он обсудит с премьер-министром Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом угрозу со стороны России и усилия Великобритании по поддержке европейской безопасности. Затем он отправится в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Объявленное сегодня дополнительное финансирование в размере 500 миллионов фунтов стерлингов, благодаря которому военная помощь Великобритании Украине в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов, будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств ПВО, беспилотников и инженерной поддержки", - говорится в сообщении.

Министерство обороны также отправит крупнейший в истории пакет оборудования, призванный помочь отразить российское вторжение на суше, море и в воздухе. В него войдут:

60 катеров, в том числе морские рейдовые суда и водолазные катера, а также морские орудия;

более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow;

более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных мобильных машин "Хаски", 162 бронемашины и 78 вездеходов;

около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

"Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину будет позволено преуспеть в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе. Вооруженные силы Украины продолжают храбро сражаться, но им нужна наша поддержка - и она нужна им сейчас", - заявил Сунак.

Помощь от Великобритании: последне новости

Как известно, Лондон с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную и финансовую помощь, а также призывает другие страны делать это.

В начале этого года Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно этому документу, Великобритания поможет Украине в случае нового нападения России в будущем.

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