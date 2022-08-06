Шиплюк стал третьим российским ученым, арестованным этим летом по подозрению в государственной измене.

Крупнейший российский ученый в области гиперзвуковых ракет, директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк арестован по обвинению в государственной измене

Об этом сообщают российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости.

По словам научного руководителя института Василия Фомина, физика поместили в московский СИЗО "Лефортово". Ему вменили госизмену.

Как сообщается на сайте института, Шиплюк возглавляет технологическую лабораторию с уникальными аэродинамическими трубами, специально созданными для имитации гиперзвуковых условий.

Шиплюк стал третьим российским ученым, арестованным этим летом по подозрению в государственной измене.

27 июня задержали главного научного сотрудника института Анатолия Маслова. Он подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, связанных с гиперзвуковыми ракетами.

30 июня суд Новосибирска арестовал еще одного ученого - Дмитрия Колкера, сотрудника Института лазерной физики Сибирского отделения РАН.

Его обвинили в государственной измене за якобы сотрудничество со службами безопасности Китая. Колкер, у которого диагностировали рак четвертой стадии, скончался при переводе из следственного изолятора.

Как писал УНИАН, во время мероприятий в честь военно-морских сил РФ Владимир Путин сообщил, что уже в ближайшее время в ВМФ будет поставлена гиперзвуковая ракета "Циркон", которая якобы "не имеет аналогов в мире". Но в боеспособности "Циркона" более чем сильно сомневаются даже в российских экспертных кругах.

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