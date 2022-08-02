В боеспособности "Циркона" более чем сильно сомневаются даже в российских экспертных кругах.

Во время мероприятий в честь террористических военно-морских сил РФ главарь рашистов Путин сообщил, что уже в ближайшее время в ВМФ будет поставлена гиперзвуковая ракета "Циркон", которая, конечно, "не имеет аналогов в мире".

Мол, ее первым носителем станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", базирующийся в Северном флоте РФ, но этот корабль может быть перебазирован в другие регионы.

В то же время к самому "Циркону", о разработке которого стало известно в середине 2010-х годов, вопросов гораздо больше нежели ответов. Потому что заявленные в российских пропагандистских СМИ характеристики значительно отличаются от тех, что демонстрируется и заявляется на испытаниях, а при более детальном анализе вообще появляются довольно веские противоречия.

Заявленные и продемонстрированные возможности "Циркона"

Ракета "Циркон" - это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению Путина, имеет скорость полета более 1000 км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с). Она предназначена для поражения как наземных, так и надводных целей. Заявлено, что у него маршевый участок на высоте 30-40 км.

Также минобороны РФ достаточно регулярно демонстрировало пуски "Циркона" во время испытаний. Большинство из этих видео были совершенно неинформативными, сделанными ночью, где разобрать хоть что-то было крайне сложно. Лишь в 2022 году в РФ начали публиковать более-менее подробные видео пусков.

На одном из них, от 19 февраля, виден полный цикл запуска "Циркона", на котором виден старт ракты с универсальной пусковой шахты с борта фрегата "Адмирал Горшков".

Важный нюанс заключается в том, что из-за использования именно универсальной пусковой шахты разработчики были ограничены в габаритах ракеты. Более того, для ее запуска используется и универсальный контейнер, аналогичный применяемому при запуске противокорабельных ракет "Оникс", которые используются как с кораблей, так и из береговых комплексов "Бастион".

В то же время "Оникс" имеет дальность полета до 300 км (в модернизированной версии "Оникс-М" заявлено 800 км, начало испытаний в 2019 году, статус неизвестен) и скорость на высоте до 2,6 Маха (0,88 км/с). То есть в тех же габаритах якобы новая ракета уже имеет втрое большую дальность и скорость.

Проблемы гиперзвука и реальный "Циркон"

В то же время увеличение скорости, как и дальности в три раза - это не в три раза более сложная разработка, а необходимость овладения совершенно новыми технологиями, связанными с самим гиперзвуком. Главная проблема в котором создание гиперзвукового прямопоточного воздушно-реактивного двигателя, а также специальных сплавов, способных выдерживать огромные температуры связанные с трением о воздух, который на гиперзвуке становится крайне плотным.

А главное – система наведения. Потому что полет на гиперзвуке - это полет в облаке раскаленного газа, плазме, через которую не могут проникнуть радиоволны. То есть любая система самонаведения ракеты беспомощна при таком полете.

Именно поэтому существует две версии того, как "Циркон" наводится на цель. Первая – никак, в ракету закладываются координаты и дальше действует только инерционная система. Она с большой погрешностью, но все же ведет ракету в район цели, а там неточность компенсируется мощностью ядерного заряда.

Второй связан с тем, что "Циркон" это неполноценная гиперзвуковая ракета. И именно в этом варианте максимально объясняется все. В частности, никакого гиперзвукового двигателя у "Циркона" нет, вместо него хорошо отработанный твердотопливный двигатель, который только разгоняет ракету до заявленной скорости в 3 км/с, а не постоянно поддерживает ее. После этого "Циркон" летит по инерции, что уже резко снижает требования к температурной прочности материалов. Уже в районе цели скорость ракеты меньше гиперзвука, что и позволяет работать радиолокационной головке самонаведения ракеты.

Доказательством этого является обнародованное пропагандистским телеканалом "Звезда", входящей в минобороны РФ, видео с попаданием ракеты в мишень, опубликованное в марте этого года. Его особенность состоит в том, что на судне-мишени установлены стандартные угловые отражатели для упрощения наведения радиолокационной головки самонаведения. А главное то, что на камере, имеющей стандартную скорость съемки в 24 или 30 кадров в секунду, ракета с уже выключенным двигателем попадает сразу на три кадра.

При заявленной скорости полета в 3 км/с обычная камера вообще не смогла бы ее увидеть, не то чтобы зафиксировать сразу на трех кадрах. Такая возможность появляется, если ее скорость составляет ориентировочно до 3 Маха. А это уже никак не соответствует мифу, что "Циркон" – это гиперзвуковая ракета и из-за этого не может быть перехвачена. Т.к. для современных зенитных ракетных комплексов такая цель, хоть и сложная, но вполне реальная для уничтожения.

То есть по своей "анаголовнетности" "Циркон" абсолютно такой же, как и баллистическая ракета "Сармат", которая при дальности 18 тысяч километров, по словам решительских пропагандистов, может ударить по США через Южный полюс, хотя по такому маршруту ей лететь более 30 тысяч км.

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