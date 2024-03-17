Лондон и так уже делает все, кроме отправки своих войск. Но это изменить не удастся.

Валерий Залужный в должности посла в Лондоне вряд ли сможет существенно изменить масштаб военной помощи Украине со стороны Великобритании. Его задачей является сохранить и укрепить уже имеющуюся поддержку, заявил в интервью каналу "Еспресо" полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант.

"Роль генерала Залужного - это роль посла, а не прославленного атташе по вопросам обороны. Важно, чтобы люди понимали, что роль посла гораздо сложнее. В Британии это еще больше усложняется из-за децентрализованной структуры власти, где принятие решений распылено между различными центрами власти", - пояснил он.

Грант выразил сомнение, что у Залужного найдется достаточно сил и убедительных аргументов, чтобы заручиться дополнительной поддержкой Британии.

Видео дня

"Нынешнее британское правительство, похоже, настроено поддерживать Украину во всех аспектах, кроме развертывания войск. Маловероятно, что он сможет повлиять на правительство, чтобы изменить эту позицию. Вместе с этим, его первоочередной задачей является сохранение и укрепление существующих отношений между Украиной и Великобританией", - считает эксперт.

По мнению Гранта, на посту посла Украины Залужному стоит выйти за рамки "традиционных каналов" и охватить своим вниманием дополнительные центры власти - Шотландский парламент, Ассамблею Уэльса, Ассамблею Северной Ирландии и даже Англиканскую церковь.

"Необходимо привлекать различные заинтересованные стороны, чтобы заручиться более широкой поддержкой Украины. В этом плане он представляется удачным выбором благодаря своему доброжелательному характеру, который, вероятно, найдет хороший отклик у людей", - считает аналитик.

Валерий Залужный может стать послом Украины в Лондоне

Как писал УНИАН, 7 марта стало известно, что Валерий Залужный, который в феврале был уволен с должности главнокомандующего ВСУ, может стать послом Украины в Великобритании. Президент уже согласовал его кандидатуру, и Киев отправил в Лондон запрос о том, согласны ли там принять Залужного в качестве посла Украины.

В тот же день президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации сообщил, что Залужный сам просился на дипломатическую работу.

О получении британского согласия на соответствующее назначение на текущий момент ничего не сообщалось.

Вас также могут заинтересовать новости: