МИД Украины уже направило соответствующий запрос на агреман.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сам выбрал для себя дипломатическое направление.

В вечернем видеообращении к украинцам, опубликованном в его Telegram-канале, президент сообщил, что сегодня согласовал кандидатуру Посла Украины государства в Великобритании.

"Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", - добавил он.

Увольнение и новая должность Залужного: что известно

Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Украины уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Зеленский тогда сказал, что предложил ему и в дальнейшем быть в команде.

На должность Главкома назначили генерал-полковника Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками.

Сегодня в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что кандидатура Залужного согласована на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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