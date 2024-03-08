Кулеба подчеркнул, что это назначение отвечает интересам Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Как отметил Кулеба в эфире телемарафона, у него с Залужным было несколько разговоров, из которых министр "абсолютно убедился, что лежит душа у нашего уважаемого генерала, бывшего главкома к дипломатической работе".

"Более того, даже профильное образование даже у него тоже есть – он, кажется, в 2020 году получил диплом магистра по специальности "Международные отношения". Поэтому я думаю, что это очень логичный шаг. Я как министр, безусловно, заинтересован в сильном после в Лондоне. Президент взвесил все факторы и решил, что именно Валерий Залужный является оптимальной кандидатурой, поэтому это однозначно усиление для нашей системы", – пояснил он.

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Глава МИД подчеркнул, что это назначение отвечает и интересам Министерства, и интересам Валерия Залужного, а также интересам Украины. Он отметил, что понимание военного контекста было одним из ключевых требований к послу в Лондоне.

"Президент очень долго искал максимально сильного кандидата на должность в Лондоне. Одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста, потому что Великобритания – это не просто наш особый стратегический партнер. Это один из лидеров в военном деле, в военной помощи Украине. Это страна, которая имеет видение военной стратегии не только по войне на суше, но и по войне на море и вообще по глобальным военным делам. Поэтому новый посол должен был иметь глубокий военный бэкграунд", – рассказал Кулеба.

При этом министр иностранных дел добавил, что Лондон – это одна из важнейших столиц мира. Там присутствуют посольства стран так называемого Глобального юга.

"Туда не отправляют кого попало. Лондон для любой страны – это очень важное место назначения и в общении с этими послами, которые работают в Лондоне, я убежден, что Валерий Залужный будет одной из самых уважаемых фигур, и он принесет много пользы не только с точки зрения двусторонних отношений с Британией, но и для кулуарной дипломатии со странами Азии, Африки и Латинской Америки", – резюмировал Дмитрий Кулеба.

Назначение Залужного послом в Британии

7 марта 2024 года стало известно, что бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного назначили на новую должность.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, президент Зеленский согласовал его кандидатуру на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. МИД направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.

Впоследствии это назначение прокомментировал и Владимир Зеленский. По его словам, Залужный сам выбрал для себя дипломатическое направление.

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