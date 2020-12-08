Правительства должны научиться распространять правду так, чтобы она звучала просто и не менее убедительно, чем дезинформация

Вакцины от коронавируса вот-вот будут доступны. А это значит, что дезинформация тоже на подходе. На самом деле она уже здесь.

"Новая вакцина от COVID-19 сделает из вас транссексуала?"- задает вопрос одна статья с теориями заговора о прививке от коронавируса. Ее автор объясняет, что якобы препарат "пеперограммирует ДНК".

"Эта вакцина не просто "клеймит" вас, как скот. В ней содержатся наночастицы, которые сделают из вас идеальную антенну для 5G-частот", - пугает читателей другой сайт.

А еще одна безосновательная выдумка распространяется чуть ли не с начала пандемии. Согласно ей, Билл Гейтс создал коронавирус умышленно, чтобы заставить всех вакцинироваться, - пишет в редакционной статье Washington Post.

Читайте такжеРоссия распространяет ложь об оксфордской вакцине от COVID-19, чтобы продать свою-БританияПобедитель президентских выборов в США Джо Байден сделал кризис в сфере охраны здоровья своим главным приоритетом. И это хороший переход от хаоса к последовательности, которая должна помочь обуздать бесконтрольный поток лжи, которая процветает на почве неопределенности. Но правительство должно сделать больше.

Движение против вакцин научилось использовать интернет в своих целях еще до пандемии COVID-19. А дезинформационную войну, которую оно начало еще до появления вакцин в широком доступе, нужно остановить с помощью превентивной обороны. Как?

Попытка остановить пропаганду, призывающую людей не принимать все вакцины, не принесет результата. Социальные сети должны продолжать свою борьбу против распространения лжи о COVID-19 на своих платформах. В то же время, они должны поддерживать авторитетные источники информации. Однако, эта стратегия зависит от качества таких источников.

Читайте такжеPolitico: Коронавирус должен убить популизмЭксперты указывают на чрезвычайную важность заполнения "пробелов в данных", чтобы люди получили правильные ответы до того, как оппортунисты попытаются подменить их своими. Это нужно сделать так, чтобы все поняли, какая ситуация на самом деле. Ведь сложность информации подтолкнет людей к комфортным простым ответам. И их правдивость будет вторичной.

Правительству нужно выяснить, как часто, точно и чутко общаться со своими гражданами о вакцинах. При этом, он должен привязывать свои сообщения к существующим ошибочным представлениям, а также учитывать различные типы аудиторий. Эта непростая задача должна быть в центре будущей реакции правительства на коронавирус. Это означает, что команда, которая будет заниматься борьбой с пандемией, должна иметь в составе хотя бы одного участника, который будет экспертом по противодействию дезинформации. Вместе с экспертами в сфере медицины такой специалист может дать четкие рекомендации, когда распространять правительственные сообщения и как это лучше сделать.

Какими бы ни были методы, цель вполне очевидна: нужно распространить контраргументы. И они должны быть не менее убедительными, как и дезинформация, которая уже отравляет общество.

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно?

1 декабря власти Великобритании первыми в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

Между тем, в Украине МОЗ составило графики будущей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

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Перевод: Лесь Дымань