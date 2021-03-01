Самозванцы обращались напрямую к правительствам стран ЕС и, выдавая себя за фирмы-посредницы, предлагали купить дозы.

Полиция Евросоюза и службы борьбы с мошенничеством расследуют попытки "продать" странам-участницам вакцины от COVID-19.

Как пишет Bloomberg, Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) получило информацию от нескольких стран ЕС о том, что им поступали странные предложения. Якобы компании посредники предлагали купить прививки от COVID-19. На данный момент мошенники предлагали разным странам более чем 900 миллионов доз на сумму 15,3 миллиарда долларов.

Читайте такжеВ Германии люди массово отказываются от прививок вакциной AstraZenecaПрезидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о расследовании OLAF и "Европола" во время виртуальной встречи с лидерами ЕС на прошлой неделе. Тогда она сказала, что мошенники всегда действуют по одному и тому же шаблону. Согласно отчету OLAF, который оказался в руках Bloomberg, преступники связывались с правительствами стран Европы и ведомства по охране здоровья. Они выдавали себя за компании-посредницы, которые представляют фармакологические компании.

Так называемые "посредники" использовали веб-сайты и страницы в социальных сетях, чтобы сложилось впечатление, что они настоящие. При этом, они просили у чиновников аванс. В 92% случаев фальшивые предложения касались прививок от AstraZeneca.

"Во многих случаях на момент предложения причастные компании уже были ликвидированы или же под руководством людей с доказанным криминальным прошлым", - говорится в документе OLAF.

Большинство мошеннических предложений были отправлены на электронную почту правительств. Отчет также указывает на риск организованной кражи вакцин на разных этапах процесса распределения. Эксперты отмечают, что коррумпированные чиновники или медики могут украсть дозы вакцины. А подделки или вакцины, которые не соответствуют установленным стандартам, могут циркулировать на нелегальных рынках.

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Перевод: Лесь Дымань