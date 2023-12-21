Вступительный экзамен в Южной Корее длится 8 часов и признан одним из самых сложных в мире – во время его проведения даже запрещены авиаперелеты.

В Южной Корее абитуриенты подали в суд на правительство из-за того, что вступительный экзамен под названием Сунын закончился на 90 секунд раньше, чем должен был. Они требуют компенсации в несколько тысяч долларов.

Как пишет BBC, группа студентов требует выплатить им по 15 400 долларов каждому. Именно столько стоит год обучения, чтобы пересдать вступительный экзамен.

По меньшей мере 39 студентов подтвердили, что звонок прозвучал раньше при сдаче первого предмета экзамена, общая продолжительность которого составляет 8 часов. Несмотря на протесты некоторых поступающих, их ответы забрали.

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Однако перед тем, как приступить к тестированию по следующему предмету преподаватели все же признали ошибку и вернули полторы минуты во время обеденного перерыва. В то же время поступающим запретили исправлять уже предоставленные ответы, позволив за эти 1,5 минуты ответить только на те вопросы, которые они не успели решить. Некоторые студенты не смогли сосредоточиться на прохождении экзамена, а кто-то даже отказался от его сдачи.

Сунын: что известно о главном экзамене в жизни граждан Южной Кореи

Сунын – это вступительный экзамен, который проводят в Южной Корее. Учитывая высокую конкуренцию в стране, его называют одним из главных в жизни корейцев. При чем от результатов зависит не только будущая карьера, а даже отношения.

Сам экзамен длится 8 часов и считается одним из самых сложных в мире. Традиционно его проводят в третий четверг ноября.

Чтобы поступающие не отвлекались, в этот день закрывают магазины, банки, большинство строительных работ прекращается. Кроме того, запрещаются авиаперелеты и проведение военных учений. Студентов, опаздывающих на экзамен, туда подвозит полиция.

Сунын настолько важен, что некоторые пересдают экзамен по несколько раз, чтобы получить желаемый результат.

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