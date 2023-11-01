Предполагается, что к письменной части (кроме тестовых заданий) будет добавлено задание открытого типа (написание текста на определенную тему).

Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком".

Как сообщили в офисе Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, решение принято 27 октября. Новые правила вводятся с 1 января 2024 года.

"Уверен, что эти изменения существенно улучшат возможность в полном объеме определить уровень владения государственным языком лицом-претендентом на должность государственной службы. Надеюсь на эффективность и объективность проведения экзаменов и совершенствование организационной части", - отметил Кремень.

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В частности, как отмечается, принятым правительством документом расширен диапазон экзаменационных заданий (добавляется написание текста) и увеличено оптимальное время длительности экзаменов. Предполагается, что к письменной части (кроме тестовых заданий) будет добавлено задание открытого типа (написание текста на определенную тему). Устная часть остается без изменений-монологическое высказывание.

"Продолжительность экзамена для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей увеличена с 30 до 60 минут, а для лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены подтвердить свой уровень владения украинским языком со 120 до 150 минут. Устная и письменная части экзамена проходят с использованием средств информационно-коммуникационной системы "Экзаменовая система для определения уровня владения государственным языком" в форме анонимного компьютерного онлайн-экзамена", - заявили в офисе Уполномоченного.

Закон о языке в Украине

В апреле 2021 года правительство утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Постановлением было предусмотрено, что экзамен на знание государственного языка состоит из письменной и устной частей, происходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники. А его методику и инструкции по проведению определяет и утверждает своим решением Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает государственный сертификат об уровне владения языком.

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