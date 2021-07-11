Здание Конгресса было огорожено со времени январского штурма.

Рабочие начали разбирать ограждения, установленные полгода назад вокруг Капитолия. Металлический забор высотой в 2,4 м был установлен после того, как в здание ворвались сторонники бывшего президента Дональда Трампа.

После установки забора, был ограничен проход к Капитолию и проезд по прилегающим дорогам.

Забор обещают разобрать в течение трех дней. Решение об открытии прилегающей к Конгрессу территории было принято полицией Капитолия после оценки имеющихся угроз.

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Обвинения в атаке на Капитолий были предъявлены более пятистам человек. По итогам штурма погибли пять человек, включая сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, два полицейских, которые участвовали в защите Капитолия от нападающих, впоследствии покончили с собой.

Ограничения на посещение Капитолия, введенные для посетителей с началом пандемии, остаются в силе. Ранее посетить здание Конгресса США мог любой желающий, передает Голос Америки.

Штурм Капитолия: детали

6 января в Вашингтоне сотни сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В связи со штурмом Капитолия были арестованы более 100 человек.

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия.

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Автор: Ирина Погорелая