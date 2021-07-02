Компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансовый директор Аллен Вайссельберг были обвинены в налоговых преступлениях.
Об этом сообщает издание Politico.
Прокуроры заявили, что Trump Organization и ее финансовый директор Аллен Вайссельберг 15 лет были участниками преступной схемы. Компанию и Вайссельберга обвинили в уклонении от уплаты налогов через внебиржевые выплаты и хищениях.
Вайссельбергу предъявлены обвинения в финансовых преступлениях, в том числе в хищении в крупных размерах второй степени: теперь ему может грозить 15-летний тюремный срок.
Издание The Guardian сообщило, что Вайссельберг сдался властям в здании уголовного суда Манхэттена. Прокурор обвинил его в том, что он не сообщил о льготах компании, в частности бесплатных квартирах, плате за обучение и автомобилях.
Вайссельберг и юрист Trump Organization не признали себя виновными. В Trump Organization заявили, что "это несправедливо".
"Вайссельберга окружной прокурор Манхэттена использует в качестве пешки в попытке нанести вред бывшему президенту", - отметили там.
Интересно, что это стало первым обвинением в уголовном правонарушении против компании эск-президента Трампа после многолетнего расследования. Лично против Трампа не выдвинули никаких обвинений.
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