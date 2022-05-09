Инцидент произошел во время мероприятия с возложением цветов на кладбище советских солдат.

В понедельник, 9 мая, в Варшаве посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Позже стало известно, что это была не краска, а искусственная кровь.

Инцидент произошел во время мероприятия с возложением цветов на кладбище советских солдат.

Как пишут росСМИ, люди не дали послу возложить венок к мемориалу, он покинул кладбище в сопровождении полиции.

В результате происшествия никто серьезно не пострадал, сообщили в посольстве.

В Госдуме РФ заявили, что такие акции могут привести к тому, что "послы уже будут не нужны".

Тем временем в Москве на военном параде 9 мая президент РФ Владимир Путин "отличился" во время своей речи. Он "завис", читая с листочка о самостоятельности России.

Россияне же критикуют устроенные в РФ парады, говоря об отсутствии у них перспектив и жалуясь на проблемы с работой из-за санкций. Об этом свидетельствуют перехваченные Службой безопасности Украины разговоры захватчиков.

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