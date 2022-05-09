Служба безопасности опубликовала запись еще одного перехваченного разговора.

Россияне считают устроенный в РФ парад на 9 мая позорным, критикуя при этом Украину в том, что теперь у них нет перспектив и с работой тяжело из-за санкций.

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры россиян.

Отмечается, что, почувствовав на себе все экономические неурядицы и военные неудачи, большинство граждан России решили, что виновата в этом именно Украина – ведь устроила жесткое сопротивление оккупантам.

"Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нет… Д*билизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна…" – заявляет на записи россиянка.

Как отметили в СБУ, российская пропаганда подсказала ей четкие причинно-следственные связи, и теперь женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать:

"Жарите шашлыки, да? Делайте с "хохляцких" этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!".

Вряд ли она когда-нибудь осознает, что Россия в первую очередь опозорила себя на этой войне, резюмировали в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в свободное время российские оккупанты в Украине сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и поножовщину, а также занимаются рэкетом.

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